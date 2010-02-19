Пятеро сотрудников милиции подозреваются в вымогательстве

Трое сотрудников Главного управления МВД Украины в Донецкой области и двое сотрудников Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге подозреваются в вымогательстве денег.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, в системе органов внутренних дел области были проведены проверки в связи с появившейся в СМИ информации о том, что несколько сотрудников милиции Донецкой области причастны к смерти от сердечного приступа жительницы города Кировское, у которой они требовали взятку за освобождение сына, подозреваемого в сбыте наркотиков.

По словам начальника Управления кадрового обеспечения областной милиции Дмитрия ЖИДКОВА, результаты проверки показали, что указанные факты имели место.

«В совершении противоправных действий, а именно - в вымогательстве денег, подозреваются трое сотрудников ГУ МВД области и двое стражей порядка из УМВД на Донецкой железной дороге», - сказал Д.ЖИДКОВ.

Он отметил, что по результатам проведенного служебного расследования принято решение об увольнении из органов внутренних дел сотрудников ГУ МВД Донецкой области, подготовлен проект такого приказа.

Д.ЖИДКОВ также сообщил, что один из подозреваемых в 2008 году уже был уволен с органов внутренних дел по отрицательным мотивам, но в декабре 2009 года суд восстановил его и в милиции, и в должности.

Он уточнил, что предварительная причина смерти женщины – ишемическая болезнь сердца. «Окончательное заключение о смерти матери заявителя будет готово после проведения соответствующих экспертиз. Есть ли связь между действиями сотрудников милиции и наступившими последствиями, станет известно во время расследования», - уточнил представитель ГУ МВД.

Он добавил, что в настоящий момент собранные материалы переданы в прокуратуру Донецкой области для принятия решения в соответствии с законодательством.

Д.ЖИДКОВ также сообщил, что в 2009 году по отрицательным мотивам из милиции уволено 79 сотрудников. В отношении 27 из них возбуждены уголовные дела за причинение телесных повреждений, вымогательство взятки, хулиганские действия, мошенничество. «Шестеро сотрудников были уволены за совершение коррупционных деяний, 24 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянении, 22 – за различные нарушения служебной дисциплины», - заключил начальник Управления кадрового обеспечения областной милиции.