Тарасюк просит ВАСУ удовлетворить иск Тимошенко в полном объеме

Представитель кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в Высшем административном суде, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК просит коллегию судей удовлетворить иск Ю.ТИМОШЕНКО в полном объеме в связи с нарушением стороной-ответчиком - Центральной избирательной комиссией - норм международного права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня во время выступления в ВАСУ как представитель стороны истца на судебном процессе по рассмотрению иска Ю.ТИМОШЕНКО к ЦИК.

«При проведении повторного голосования на выборах Президента Украины 7 февраля ответчиком (ЦИК) было допущено нарушение целого ряда международных правовых актов, согласие на обязательность которых было предоставлено Верховной Радой Украины, и не соблюдены главные основы общего европейского опыта проведения выборов. Поэтому прошу суд удовлетворить исковые требования в полном объеме», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он считает, что ЦИК во время организации голосования на дому, а также внесения изменений в списки избирателей в день голосования, нарушила требования Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 года, Общий комментарий Комитета ООН по правам человека, Кодекс надлежащей практики применения избирательного законодательства Венецианской комиссии, а также Конвенцию ООН о защите прав человека.

Б.ТАРАСЮК считает, что и представители третьей стороны в судебном процессе - кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА - также нарушили ряд норм международного права, в частности, в день голосования организовали массовый подвоз людей к избирательным участкам и проводили во время этого процесса агитацию.