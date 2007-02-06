Еда, вещи, услуги и инфляция в процентах за год

Инфляция в Украине в январе 2007 года (январь к январю) составила 0,5%. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе выросли на 0,4%, в частности на пищевые продукты – 0,4%, хлеб и хлебопродукты – на 0,2% (в том числе хлеб – на 0,1%, макаронные изделия – на 0,4%, муку – на 0,5%, кондитерские изделия из муки – 0,4%), мясо и мясопродукты – снизились на 0,4%, рыбу и рыбопродукты – выросли на 0,2%, молоко, сыр и яйца – также выросли 1,3% (в том числе молоко – на 2,9%, сыр и творог – на 1,7%, яйца – снизились на 1,4%), масло и жиры – снизились на 1,1% (в том числе масло сливочное – выросли на 1,3%, масло подсолнечное – на 0,1%, пищевые животные жиры – снизились на 5,8%), цены фрукты – выросли на 2,7%, овощи, включая картофель – на 5% (в том числе картофель – снизились на 1,5%), сахар – снизились на 2,6%, кондитерские изделия сахаристые – выросли на 0,2%, безалкогольные напитки – повысились на 0,3%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в январе подорожали на 0,6%, цены на одежду и обувь не изменились (при этом в январе одежда подорожала - на 0,1%, обувь подешевела - на 0,1%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в январе подорожали на 0,7%, в том числе квартплата выросла - на 7,2%, содержание и ремонт жилья – на 0,4%, канализацию – на 1,9%, воду – 2,3%, цены на электроэнергию и природный газ в январе не изменились, горячую воду и отопление – выросли на 0,1%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в январе выросли – на 0,1%, в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий – на 0,1%, домашний текстиль – на 0,1%, бытовую технику – на 0,1%.

Стоимость услуг здравоохранения в январе возросла на 1%, в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 0,2%, амбулаторные услуги – на 1,4%.

Цены в транспорте в январе выросли на 0,8%, в том числе на покупку транспортных средств – на 0,3%, топливо и масла – на 1,9%, на транспортные услуги – на 0,5% (пассажирский железнодорожный транспорт – на 2,3%, пассажирский автодорожный транспорт – на 0,2%).

Цены в сфере связи в январе снизились на 0,1%, при этом цены на почтовые, телефонные и телефаксовые услуги в январе не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в прошлом месяце выросли на 0,4%, при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась на 0,1%, стоимость отдыха и услуг культуры – выросла на 1%, газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,7%.

Цены в сфере образования в январе выросли на 0,5%, в том числе дошкольное и начальное образование подорожало – на 3,3%, среднее образование – на 0,2%, стоимость высшего образования не изменилась.

Стоимость услуг ресторанов и отелей в январе выросла на 0,4%.