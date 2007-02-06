Молдова движется к высоким полицейским стандартам быстрее Украины

Украинская делегация во главе с министром внутренних дел Украины Василием ЦУШКО осуществила однодневный рабочий визит в Республику Молдова с целью изучения опыта работы ее правоохранительной системы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, делегация, в состав которой вошли заместители министра, руководители департаментов и служб, провела встречи с руководителями правоохранительных ведомств Молдовы. Кроме того, В.ЦУШКО встретился с Президентом страны Владимиром ВОРОНИНЫМ и премьер-министром Василием ТАРЛЕВЫМ.

По словам В.ЦУШКО, Молдова по отдельным направлениям правоохранительной деятельности – в частности, в отрасли развития информационных технологий, в сфере организации охраны общественного порядка, борьбы с организованной преступностью и тому подобное – существенно более быстрыми темпами, чем Украина, продвигается к высоким международным стандартам полицейской деятельности.

”Нет сомнения в необходимости и полезности двусторонних контактов, - отметил украинский министр во время общения с министром внутренних дел Молдовы Г.ПАПУК. – Наша личная встреча предоставляет возможность не только обсудить вопросы сотрудничества близких во многих отношениях стран, но и ориентировать друг друга относительно реформ и современных новаций, которые происходят в настоящее время в наших государствах и министерствах”. По словам В.ЦУШКО, “мы всегда готовы учиться у наших соседей, перенимать лучший опыт, равно как и поделиться теми достижениями, которых сумела в последнее время достичь украинская милиция”.

В.ЦУШКО проинформировал молдавских коллег, каким образом и в каких условиях происходит процесс совершенствования деятельности Министерства внутренних дел Украины. Он также выразил удовлетворение состоянием сотрудничества между милицией Украины и полицией Молдовы, в основе которого лежат глубокие дружеские традиции взаимопомощи.

В ходе визита украинская делегация посетила Министерство информационного развития Молдовы, где ознакомилась с работой в сфере контроля над обращением подакцизных товаров и медицинских препаратов, борьбы с контрабандой, нелегальной миграцией. Делегация также посетила Главное управление государственной охраны Молдовы, Департамент оперативных служб, бригаду особого назначения “Фулджер”, генеральный комиссариат муниципия Кишинева.