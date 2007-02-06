Министр ТЭК едет в социалистическую Джамахирию

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО 7-8 февраля будет находиться с рабочим визитом в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, во время поездки министр встретится с премьер-министром Ливии А.А.Аль-МАХМУДИ, министром электроэнергетики, водных ресурсов и газа Омраном Ибрагимом Абу КРАА, а также с руководителем Национальной нефтяной корпорации Ливии Шукри ГАРЕМОМ.

Во время встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами в нефтегазовой сфере и энергетике.

В частности, будут рассматриваться перспективы подписания ливийской стороной Договора о разведке и разделе продукции между НАК «Нафтогаз Украины» и Национальной нефтяной корпорацией Ливии.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2004 года НАК «Нафтогаз Украины» и Национальной нефтяной корпорацией Ливии (National Oil Corporation of Libya) подписали соглашение о разделе продукции. Соглашение до сих пор не ратифицировано правительством Ливии. Срок действия соглашения будет составлять на добычу нефти - 30 лет, добычу природного газа - 25 лет. Четыре нефтегазоносных блока, которые были отобраны “Нафтогазом” во время изучения геологической информации, предоставленной ливийской стороной, имеют общую площадь более 200 тыс. кв. м. По прогнозным данным, большинство залежей находятся на глубине от 3000-4500 м. Общие прогнозные ресурсы по отобранным блокам, по оценке специалистов НАК «Нафтогаз Украины», составляют 110 млн. тонн нефти и 30 млрд. куб. м природного газа. Во время проведения поисково-разведывательных работ компания планирует открыть до 6 нефтяных и 1 газовое месторождение.

Справка УНИАН. Ливия по доказанным запасам нефти (5 млрд. тонн легкой низкосернистой нефти) входит в пятерку стран Африки - членов ОПЕК. Ливия является основным поставщиком сырой нефти на европейские рынки.

Доказанные запасы природного газа Ливии составляют 1,3 трлн. куб. м. Газовый потенциал страны практически не используется, ежегодная добыча составляет лишь 7 млрд. куб. м.

На данное время открыто лишь 25% потенциальных запасов нефти и газа Ливии.

Национальная нефтяная корпорация Ливии контролирует более половины нефтяной промышленности страны, ее нефтедобывающие мощности превышают 40 млн. тонн в год. В стране работают свыше двух десятков иностранных компаний, ведущие среди которых - Agip-ENI (Италия), Canadian Occidental и Red Sea Oil (обе - Канада), Lundin Oil (Швеция), Nimr Petroleum (Саудовская Аравия), OMV (Австрия), Pedco (Южная Корея), Petronas (Малайзия), Repsol (Испания). Ливия предлагает иностранным компаниям около 140 нефтегазоносных и перспективных на нефть и газ блоков на суше и в Средиземном море.