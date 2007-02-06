Пинчук купил Никопольский южнотрубный завод

Группа «Интерпайп» совместно с пулом инвесторов, работающих на промплощадке ОАО «Никопольский южнотрубный завод», будет участвовать в акционерном капитале ОАО, исходя из стратегических планов по развитию бизнеса группы.

Так агентству УНИАН прокомментировали в пресс-службе группы “Интерпайп” итоги сегодняшнего конкурса по продаже контрольного госпакета ОАО “НЮТЗ”, подтвердив, что покупатель НЮТЗ - ООО "Транспортно-инвестиционные технологии" - представляет группу "Интерпайп".

Как говорится в сообщении, группа “Интерпайп” убеждена, что “успешная приватизация ОАО «НЮТЗ» принесет стабильность в отношения собственности во всех образованных на базе завода компаниях, что в свою очередь станет основой для выработки и реализации инвесторами долгосрочных стратегий развития и осуществлению новых масштабных инвестиций в модернизацию национальных производственных мощностей”.

В пресс-службе “Интерпайпа” также отметили, что продажа госпакета ОАО «НЮТЗ» завершает реструктуризацию предприятия, начатую еще в 1999 году. Благодаря приватизации Никопольского южнотрубного завода государство получает в госбюджет значительные средства – более 70 млн. долларов, а инвесторы получают возможность планировать развитие своих предприятий на долгосрочный период, подчеркнули в группе.

В “Интерпайпе” напомнили, что за время реструктуризации на базе “предприятия, находившегося на грани остановки”, было образовано 16 “стабильно работающих” хозяйственных обществ, в развитие которых, начиная с 1999 г. было привлечено свыше 300 млн. грн. инвестиций. Совокупное производство труб за эти годы выросло в 2,24 раза, заработная плата – более чем в 8 раз.

Как сообщал УНИАН, сегодня победителем конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО "Никопольский южнотрубный завод" в размере 96,67% уставного фонда признано ООО «Транспортно-инвестиционные технологии», предложившее за госпакет 352 млн. 620 тыс. грн. (стартовая цена - 352 млн. 614 тыс. грн.).

В конкурсе приняли участие “Транспортно-инвестиционные технологии” (г.Киев) и ООО “Логоимпекс” (г.Новомосковск, также входит в НПИГ "Интерпайп" - УНИАН). «Транспортно-инвестиционные технологии» предложили за пакет 352 млн. 620 тыс. грн., “Логоимпекс” - 352 млн. 615 тыс. грн.

Справка УНИАН. В 1999 году правительство приняло решение о реструктуризации ОАО "Никопольский южнотрубный завод". В результате на его производственной базе было создано 11 ЗАО, большинство из которых контролируется корпорацией «Интерпайп».

Хозяйственный суд Днепропетровской области в ноябре 2003 года возбудил дело о банкротстве ОАО «Никопольский южнотрубный завод». Дело было возбуждено по иску компании «Днепрооблэнерго».

В июле 2004 года Хозяйственный суд ввел процедуру санации предприятия сроком на один год.

Хозяйственный суд Днепропетровской области своим определением от 12 июля 2005 года продлил санацию ОАО «Никопольский южнотрубный завод» на полтора года - до января 2007 года.

Убыток ОАО «Никопольский южнотрубный завод» по итогам 9 месяцев 2006 года составил 4 млн. 232 тыс. грн., дебиторская задолженность - 75 млн. 973 тыс. грн., кредиторская задолженность - 177 млн. 487 тыс. грн., объем реализованной продукции - 843 тыс. грн., стоимость активов - 251 млн. 49 тыс. грн.