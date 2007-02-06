Тимошенко обещает РосУкрЭнерго вырванные годы

Блок Юлии Тимошенко намерен через суд добиваться прекращения деятельности РосУкрЭнерго в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в этом направлении ее политическая сила начнет работать после отопительного сезона. «После окончания зимы мы активизируем нашу работу в судах, и как раз в весенне-летний период можно пойти на этот шаг и избавиться от РосУкрЭнерго и всех других предприятий, которые созданы РосУкрЭнерго в Украине», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что тем самым БЮТ сделает все возможное для прекращения коррупции на энергетическом рынке.

Как сообщал УНИАН, швейцарская компания "РосУкрЭнерго", 50% уставного фонда которой принадлежит "Газпрому", является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского газа в Украину.