Пятеро граждан Украины обжалуют отмену местных выборов

Сегодня пятеро украинцев обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Верховной Раде Украины, председателю ВР и Президенту Украины, обжалуя отмену парламентом местных выборов, ранее назначенных на 30 мая этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник ОО "Альянс-Майдан" Александр СЕВЕРИН.

В исковом заявлении Виктор ГАРБАРЬ, Наталия ЗУБАРЬ, Михаил СВИСТОВИЧ, Александр СЕВЕРИН и Екатерина ЧЕПУРА доказывают, что Верховная Рада по Конституции Украины и Закону "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" не имеет полномочий отменять уже назначенные выборы. По словам заявителей, это подтверждено ранее и решением Конституционного Суда Украины от 10 июня 2009 года N 14-рп/2009.

Пятеро граждан требуют признать постановление Верховной Рады от 16 февраля противоправным, признать отсутствие у ВР компетенции отменять назначенные выборы, обязать парламент воздерживаться в дальнейшем от принятия таких решений, признать противоправным подписание председателем ВР указанного постановления и обязать Президента Украины как гаранта Конституции Украины, прав и свобод граждан обращаться в Конституционный Суд относительно признания неконституционными всех актов Верховной Рады Украины об отмене или перенесении уже назначенных выборов.

В качестве обеспечения исковых требований истцы требуют приостановки судом действия постановления от 16 февраля 2010 года.

"Обращаясь в суд, мы подчеркиваем, что нас не интересуют мотивы отмены выборов Верховной Радой, не интересуют политические договоренности депутатов или недостижение ими таких договоренностей и тому подобное. Нас интересует защита права украинцев избирать и быть избранными и соблюдение властью Конституции и законов", - заявляют истцы.

По их мнению, выход Верховной Рады за пределы своих конституционных полномочий является "узурпацией власти" и миссия граждан в таком случае – поставить "взбесившийся парламент" на его конституционное место.