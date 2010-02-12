Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн./долл., продают – по 8,10 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% по сравнению с 11 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также понизился на 0,8% по сравнению с 11 февраля – до 11,00/11,14 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,07 грн./евро, по продаже – в пределах 11,09-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 февраля повысился на 0,8% и составляет в среднем 0,2624 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился – до 0,2693 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., продажи – 8,11 грн./долл. Курс понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8% по сравнению с 11 февраля и сегодня составляет 11,00 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,05 грн./евро, по продаже – в пределах 11,09-11,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 11 февраля повысился на 1% и сегодня составляет 0,2597 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,3% – до 0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,06/8,10 грн., евро – 11,00/11,14 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,14 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,11 грн., евро – 10,98/11,15 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 10,988118, к российскому рублю – 0,2659.