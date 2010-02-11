Сегодня начнут ломать лед на Днепре

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области обратилось к руководству Херсонского морского торгового порта с просьбой проведения ледокольных работ буксиром порта для избежания подтопления домов на берегах Днепра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, в результате кратковременной оттепели на поверхности льда в акватории Днепра скапливается вода, что угрожает подтоплению усадеб, находящихся в непосредственной близости к берегам реки в районе Херсона. Жители этих домов, в особенности тех, что расположены на пологом левом берегу Днепра, обратились в облуправление МЧС с просьбой предотвратить возможное подтопление.

Ледокольный буксир Херсонского морпорта 11 февраля начнет ломать лед от акватории порта до моста через Днепр в районе пгт Антоновка.