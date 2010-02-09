Сегодня в Полтаве было совершено хулиганское нападение на филиал "Ощадбанка", который расположен по улице Маршала Бирюзова.

Об этом УНИАН сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, мужчина зашел в помещение банка и начал оскорблять посетителей, персонал, выстрелил из пистолета. "После этого он скрылся. На месте происшествия милиционеры изъяли гильзу от стартового пистолета иностранного производства. Возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Принимаются меры для задержания хулигана", - сказал Ю.СУЛАЕВ.

Он отметил, что при этом никто из присутствовавших в банке не пострадал.