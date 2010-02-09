Довгий обещает приложить все усилия к сохранению книжного магазина «Сяйво»

Заместитель киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что сделает все от него зависящее для сохранения книжного магазина «Сяйво».

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации комментарии О.ДОВГОГО.

«Как внук известного поэта и как человек, которому небезразлично культурное развитие столицы, хочу заверить общественность, что я сделаю все возможное в пределах своей компетенции, чтобы сохранить магазин для киевлян, и чтобы ни одна книга не исчезла с его полок», – заверил О.ДОВГИЙ.

В то же время он отметил, что конфликт вокруг «Сяйва» имеет две линии – с одной стороны существует внутренний конфликт между старым и новым руководством магазина, а с другой – между магазином и властью Шевченковского района, которая решила продать помещение.

«Решение о продаже помещения принималось на уровне района и находится полностью в компетенции районной власти, которую возглавляет один из самых ожесточенных оппонентов киевской власти Виктор ПИЛИПИШИН», – отметил секретарь Киевсовета.

«Я не могу вмешиваться во внутренний конфликт руководства магазина, но для того, чтобы разобраться в ситуации, я лично направил соответствующие запросы в правоохранительные органы. Кроме того, на следующем пленарном заседании сессии Киевсовета по моей инициативе будет рассмотрен вопрос о создании депутатской комиссии, которая изучит ситуацию, предоставит соответствующие выводы и предложит принятие соответствующих решений», – сказал О.ДОВГИЙ.

«Я лично сделаю все, чтобы решение этого вопроса носило публичный и открытый характер», – подчеркнул он.

В пресс-службе КГГА также напомнили, что в прошлом году городская власть приняла ряд решений в поддержку творческих союзов в столице. В частности, сессиями Киевсовета к минимуму снижена плата за землю для Союза художников Украины и решен вопрос размещения Союза мастеров народного искусства. Уже в ближайшее время городская власть планирует подписать соглашение о сотрудничестве с творческими союзами столицы.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2009 г. в столичной прокуратуре сообщили об опротестовании решении Шевченковской райгосадминистрации, которым завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО “Книгарня “Сяйво” по адресу: ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки относительно законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была осуществлена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Сегодня на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил о захвате вчера вечером 50 лицами помещения книжного магазина «Сяйво».

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что ситуацию может разрешить только власть Шевченковского района столицы во главе с председателем райгосадминистрации Виктором ПИЛИПИШИНЫМ.

Вместе с тем Верховная Рада поручила председателю Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти Кириллу КУЛИКОВУ и Комитету ВР по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию вокруг помещения книжного магазина «Сяйво».

Также парламент обратился к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины о ситуации вокруг книжного магазина «Сяйво».