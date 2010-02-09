Тимошенко завтра будет на похоронах Генконструктора ЗМКБ "Прогресс"

Федор Муравченко умер на 81-м году

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и другие члены правительства планируют завтра присутствовать на похоронах генерального конструктора запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» имени А.Г.Ивченко Федора Муравченко. Как сообщал УНИАН, Герой Украины, генеральный конструктор ЗМКБ "Прогресс" Ф.Муравченко ушел из жизни 8 февраля на 81-м году жизни. Похороны Ф.М.Муравченко состоятся завтра на Капустном кладбище Запорожья.

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