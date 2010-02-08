Взрыв газа в Орджоникидзе: пострадали семь человек
08:05, 08 февраля 2010Общество
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На разборе завалов работает техника
Сегодня в 5.10 в жилом доме по ул. Пушкина, 13 в городе Орджоникидзе Днепропетровской области в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Днепровской области,
В результате взрыва пострадало 7 человек, из них одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Сейчас на разборе завалов работает 7 единиц техники и 45 спасателей.
Руководители области вместе с городским советом рассматривают вопрос о расселении людей из разрушенного дома.
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