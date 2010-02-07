В Луганской области голосы считают в темноте?
22:11, 07 февраля 2010Общество
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С информацией работают юристы
В Луганской области начали отключать электроэнергию на избирательных участках.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в штабе «Донбасс» кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.
В частности, по сообщению членов избирательных комиссий 112-го территориального избирательного округа (Свердловский район, Луганской области), без света оказался поселок городского типа Новодарьевка.
Также после 20.00 электроэнергию отключили на участках №53, №58, №59 округа №105. С этой информацией работают юристы штаба «Донбасс».
Штаб обратился к областным властям и правоохранительным органам с требованием пресечь все провокации на участках и обеспечить честный подсчет голосов.
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