Милиция задействовала резервы

Начиная с 16.00, Министерство внутренних дел задействовало дополнительные резервы для охраны общественного порядка и избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента общественной безопасности Владимир МАЕВСКИЙ.

«Нами принимаются дополнительные меры, поскольку через полтора часа закончится процесс голосования. С 16.00 мы вывели дополнительные резервы и приблизили их и к избирательным участкам, и к другим общественным местам», - сказал он, отметив при этом, что наибольшее внимание будет уделяться Киеву.

В столице, в частности, по его словам, к 4,5 тыс. работников милиции, которые несут охрану порядка с утра, добавится еще свыше 2 тыс., а в целом по Украине – к 70 тыс., которые также были задействованы, добавляются еще 10 тыс.

В то же время, начальник департамента отметил, что «в Киеве в целом выборы проходят нормально, не считая незначительных правонарушений».