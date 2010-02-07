Во Львове проверили сообщение о «заминировании» участка

Сегодня в 15.18 неизвестный мужчина по телефону оперативной службы «102» сообщил о заложенной взрывчатке в помещении УИК №12 ТИО 118 города Львова.

Об этом сообщили УНИАН во Львовской ОГА.

Участок размещается в помещении СШ №95 (улица Кавалеридзе, 15) в одном из наиболее густонаселенных микрорайонов Львова.

После проверки сообщение не подтвердилось. Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

«Неизвестный позвонил по телефону и сообщил, что избирательный участок №12, который находится в СШ №95, по улице Кавалеридзе, 15 во Львове, заминирован. Оперативная группа осмотрела помещение, никаких взрывчатых веществ не выявлено. Этот случай на избирательный процесс существенно не повлиял. Сейчас участок работает в привычном режиме», - сообщил УНИАН председатель Сыховской районной администрации Львова Иван ЛОЗИНСКИЙ.