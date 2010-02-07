Партия регионов жалуется на ГАИ

В Луганской области Партия регионов организовала массовый подвоз людей на избирательные участка и жалуется, что этому препятствует ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, областной избирательный штаб кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на официальном сайте Луганской областной организации Партии регионов сообщает, что из районов г. Луганска и городов Луганской области поступает информация о системном противодействии сотрудников ГАИ работе транспорта, который доставляет людей на избирательные участки.

Так, по данным штаба, председатель Свердловской городской организации Партии регионов Владимир РАДИОНОВ сообщил: "Сотрудники ГАИ систематически препятствуют подвозу избирателей. Нами организован и проводится подвоз на избирательные участки тех граждан, которые сами добраться не могут. Казалось бы, пусть бы ГАИ нас поддерживало, так нет же - наоборот, останавливают автомобили, досаждает бесконечными и бессмысленными проверками».

В то же время пресс-службе избирательного штаба «Донбасс» кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО считают организацию подвоза избирателей на участке нарушением. Они зафиксировали факт подвоза на видео и направили жалобу в правоохранительные органы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в штабе «Донбасс» со ссылкой на руководителя местного избирательного штаба в Троицком районе (Луганская область, 115-й избирательный округ) Валентины ГОНЧАРОВОЙ, объявления о подвозе избирателей на участке были расклеены накануне дня выборов.

По ее данным, на 147-м избирательном участке подвоз людей осуществляется сегодня школьным автобусом.

В жалобе также было отмечено, что автобус, на котором доставляли избирателей, не прошел регистрацию в ГАИ и технический осмотр.

По данным штаба, на данный момент подвоз людей прекращен.