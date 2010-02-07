Завтра в Украине ожидается снег, днем до 10° мороза

Завтра, 8 февраля, в Украине ожидается снег, днем до 10° мороза.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в центральных областях будет мокрый снег, на юге с дождем, утром и днем местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в восточных, центральных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза; на Закарпатье, в южных областях и Приазовье ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

Завтра в Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 5-10° мороза, в Киеве - ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.