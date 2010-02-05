Внутренние войска не смогут завтра взять под охрану ЦИК

Внутренние войска МВД Украины не смогут завтра заступить на охрану здания Центральной избирательной комиссии из-за отсутствия в соответствующем указе Президента четких сроков выполнения этой меры, в частности, слова «немедленно».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины после официального подписания и доведения соответствующего указа главы государства до руководства Внутренних войск.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня заявил, что намерен поручить Внутренним войскам МВД Украины охранять Центральную избирательную комиссию по внешнему периметру, а Государственной службе охраны – уже усилить пропускную систему в ЦИК.

Сегодня он своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2010 года «О безотлагательных мерах по обеспечению законности и правопорядка во время проведения повторного голосования по выборам Президента Украины».

Этим решением предусмотрено, что Служба безопасности Украины, Управление государственной охраны Украины, Министерство внутренних дел Украины во время подготовки, проведения повторного голосования и установления результатов выборов Президента Украины должны «принять исчерпывающие меры по обеспечению государственной безопасности, недопущению проявлений террористического характера», а также усилить меры по своевременному выявлению и пресечению противоправных действий в отношении кандидатов на пост Президента, ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссий, других субъектов избирательного процесса, в том числе со стороны субъектов избирательного процесса. Кроме того, эти ведомства должны охранять помещение ЦИК.

Указом предусмотрено, что МВД Украины, Внутренние войска МВД должны принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время проведения повторного голосования по выборам Президента и установления результатов подсчета голосов избирателей, итогов повторного голосования, результатов выборов. Кроме того, они должны обеспечить охрану избирательных бюллетеней во время их транспортировки в избирательные комиссии, хранение в помещениях избирательных комиссий, а также избирательной документации во время доставки в окружные комиссии, ЦИК.