СБУ расследует преступления, совершенные в первом туре выборов

СБУ передала в прокуратуру материалы о противоправной деятельности анонимных злоумышленников, которые в канун первого тура выборов Президента Украины угрожали руководителям и членам трех участковых комиссий в избирательном округе №91 в Белоцерковском районе Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, в результате проведенных СБУ мероприятий установлено, что анонимные звонки поступали с мобильных телефонов, номера которых принадлежат представителям территориальной организации одной из политических партий. Материалы по данным фактам направлены в прокуратуру Киевской области для принятия решений согласно действующему законодательству.

В целом в ходе первого тура выборов Президента Украины в столичном регионе Служба безопасности Украины осуществила проверку 72 фактов правонарушений, 13 из которых направлены в органы прокуратуры. В частности, о прекращении деятельности двух незаконных коммерческих структур, которые пытались перевести наличные деньги в теневое обращение для незаконного использования в избирательном процессе (в Киеве сотрудниками СБУ совместно с работниками милиции были задержаны курьеры, перевозившие свыше 1 млн. грн. наличными). Кроме того, зафиксированы случаи выдачи продуктовых наборов представителями поселкового совета от имени одного из кандидатов в президенты в с. Калиновка Васильковского района.

Сообщения о нарушении во время избирательного процесса поступали от граждан в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области по телефону доверия. В результате проверок сообщений в 14 случаях проинформированы соответствующие государственные органы для принятия мер реагирования с целью соблюдения законности во время проведения выборов Президента Украины.