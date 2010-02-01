Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн./долл., продают – по 8,10 грн./долл. Курс незначительно изменился, по сравнению с 31 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился, по сравнению с 31 января, и сегодня составляет 11,16 грн./евро, продажи – понизился на 0,4% – до 11,32 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,06-11,21 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,43 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 31 января, почти не изменился и составляет в среднем 0,2595/0,2689 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,04 грн./долл., продажи – 8,10 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева не изменился, по сравнению с 31 января, и сегодня составляет 11,16 грн./евро, продажи – понизился на 0,5% – до 11,32 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,08-11,21 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 31 января, понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2577 грн./рубль, продажи – не изменился –0,2690 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,04/8,09 грн., евро – 11,15/11,30 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,05/8,12 грн., евро – 11,10/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,11 грн., евро – 11,15/11,45 грн., рубль – 0,2580/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,999, к евро – 11,171403, к российскому рублю – 0,26286.