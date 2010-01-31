Гильдия режиссеров США впервые отдала главный приз женщине

Высокой награды удостоилась создательница фильма «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу.

Кэтрин Бигелоу радовалась своей победе вдвойне – ведь она смогла обойти самого Джеймса Кэмерона и его «Аватар». Их шансы были приблизительно одинаковыми, однако в итоге Гильдия режиссеров остановила свой выбор на ленте Бигелоу "Повелитель бури". Это малобюджетная картина, которая в отличие от «Аватара» никакими чудо-спецэффектами не выделяется. Кэтрин Бигелоу в серо-песочных тонах рассказывает зрителю о войне в Ираке. Столь болезненная для американского общества тема раскрывается через историю группы американских саперов. Кэмерона и Бигелоу называют основными претендентами на Оскар в этом году. Западные кинообозреватели не сомневаются, что оба режиссера будут в числе нескольких номинаций на главную кинонаграду США. Киноакадемия обнародует свой шорт-лист уже совсем скоро – торжественное объявлению тех, кто может заполучить золотую статуэтку состоится через два дня. Чьим триумфом в итоге обернется вручение Оскаров, никто предположить не берется. Работу Кэмерона над «Аватаром» уже высоко оценила Голливудская ассоциация иностранной прессы – режиссер недавно получил «Золотой глобус». Ну а фильм «Повелитель бури» и Кэтрин Бигелоу помимо гильдии режиссеров, также были отмечены американскими кинокритиками.

Напомним, что торжественная церемония вручения «Оскар» пройдет в начале марта.

Эхо Москвы