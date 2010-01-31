На завтра синоптики обещают сильные осадки

На завтра в Украине синоптики прогнозируют сильные осадки и небольшой мороз.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 1 февраля сохранится облачная погода. Снег и мокрый снег, кое-где, кроме запада, с дождем, на юге - преимущественно дождь, ночью в западных, центральных и северных областях местами сильные осадки. В Украине, кроме южной части, местами налипание мокрого снега, гололед, кроме запада - туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток: в западных областях 2-7°, на высокогорье Карпат около 10° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 2-7° тепла, в Крыму до 12°.

В Киевской области завтра облачно. Ночью сильный мокрый снег с дождем, слабые гололед и налипание мокрого снега, днем небольшие осадки. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах области порывы 15-18 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

В столице завтра температура на протяжении суток около 0°.