Сотрудники СБУ сожгли килограмм амфетамина

В Полтаве, выполняя решения суда в присутствии представителей средств массовой информации сотрудники СБУ, уничтожили путем сожжения психотропное вещество - "амфетамин", который был изъят у наркодельцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, сырье завозилось из стран Европы. Сотрудники СБУ перекрыли канал поставок летом прошлого года. В ходе специальной операции задержали мужчину при попытке реализации 1 кг амфетамина. В дальнейшем это вещество должно было разойтись по территории Полтавской области и Украины.

Эксперты говорят, что этого объема было достаточно для изготовления 8 тысяч доз психотропного препарата, а приблизительная стоимость сырья на "черном рынке" составляет около 80 тысяч американских долларов.

По материалам СБУ прокуратурой Полтавской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Октябрьский районный суд города Полтавы вынес приговор и назначил подсудимому меру наказания в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.