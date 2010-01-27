В Севастополе утверждена программа гражданской защиты

Севастопольский городской совет на своем заседании утвердил региональную целевую социальную программу развития гражданской защиты Севастополя на 2010-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Управления по делам чрезвычайных ситуаций Александр ПЕРМИНОВ, представлявший данную программу, акцентировал, что необходимость принятия документа связана с тем, что на территории Севастополя расположено 224 потенциально-опасных объекта, из них 57 - повышенной опасности, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций регионального, местного и объектового уровней.

Кроме того, по его информации, в городе сохраняется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гидрометеорологическими явлениями (штормы, ураганы, жара, засуха) и геологическими процессами (оползни, обвалы). Вместе с тем, материально-техническое оснащение органов управления и сил гражданской защиты города Севастополя не отвечает современным требованиям. Более 50% специализированной техники эксплуатируется свыше 25 лет. Количество техники не соответствует нормативным требованиям.

Программа предусматривает создание в Севастополе территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты, а также регионального центра управления во время чрезвычайных ситуаций и модернизацию систем связи на пунктах управления гражданской защиты. Главными направлениями программы станут усовершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации, техническое переоснащение органов управления и сил гражданской защиты, подразделений Главного управления МЧС Украины в городе Севастополе, коммунальной аварийно-спасательной службы (в горной местности), коммунальной специализированной аварийно спасательной службы на водных объектах.

Кроме того, предполагается техническое переоснащение подразделений местной пожарной охраны, приобретение техники для подвоза воды, строительство (реконструкция) объектов для аварийно спасательных подразделений.

Ориентированный объем финансирования программы составляет 95,7 млн. грн., из них за счет средств государственного бюджета - 82,6 млн. грн., городского бюджета - 13,1 млн. грн.

Справка УНИАН. С 2007 года в Севастополе произошло 1 тыс. 442 пожара, на которых погибло 90 человек, травмировано 87. На водных объектах произошло 182 события, вследствие которых погиб 81 человек. В горной местности, на высотах и подземных сооружениях зарегистрировано 65 случаев оказания помощи людям, при этом погибли 17, спасены 64 человека.