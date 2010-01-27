За газ в феврале Нафтогаз заплатит в основном своими средствами

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ предполагает, что за поставленный в Украину природный газ в январе 2010 года НАК “Нафтогаз Украины” заплатит “Газпрому” в феврале преимущественно за счет собственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

“Львиной частью будут собственные средства “Нафтогаза”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он затруднился назвать предполагающуюся сумму. “Сейчас сложно сказать, потому что еще до конца месяца НАК продолжает аккумулировать средства с рынка. В зависимости от того, сколько средств будет саккумулировано и какие остатки будут на счетах, будет определяться сумма”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Кроме того, он не исключил, что для оплаты за газ могут быть привлечены кредиты, в том числе, и негосударственных банков.

Также И.УМАНСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день остаются не монетизированы ОВГЗ НАК “Нафтогаз Украины” почти на 2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, И.УМАНСКИЙ ранее заявлял, что в январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» намерен закупить у ОАО «Газпром» газа на 530-550 млн. долл. США.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.