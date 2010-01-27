Стадионы в Киеве и Львове могут вернуться в «зону высокого риска»

Проекты сооружения стадионов к Евро-2012 в Киеве и Львове могут снова “вернуться в зону высокого риска”, если их финансирование не станет системным и бесперебойным.

Об этом заявил сегодня на брифинге руководитель местного организационного комитета Евро-2012, директор турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, в контексте подготовки страны к финалу континентального первенства сейчас наибольшую обеспокоенность вызывают частые задержки с финансированием проектов. Соответственно, это существенно тормозит процесс возведения объектов инфраструктуры, необходимой для проведения такого масштабного мероприятия, сказал он.

По его словам, в настоящее время самая сложная ситуация во Львове. Как отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, в ближайшие дни необходимо устранить недоразумение между заказчиком и генподрядчиком работ. Иначе, по мнению экспертов УЕФА, львовский проект будет невозможно реализовать своевременно, сказал он.

Что касается НСК «Олимпийский», то работы на этом объекте выполняются приемлемыми темпами, хотя и наблюдается нескольконедельное отставание по нескольким направлениям работы.

Между тем команда подготовки харьковского стадиона должным образом внедряет все необходимые изменения, которые требуют эксперты УЕФА, сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Директор турнира в Украине также напомнил, что 4-5 февраля Донецк, Львов и Харьков посетит делегация высшего руководства УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ. Гости на местах осмотрят аэропорты и стадионы, ознакомятся с презентацией будущих хозяев матчей Евро-2012.