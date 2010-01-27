В Харькове ограбили ювелирный магазин
16:16, 27 января 2010Общество
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Ущерб устанавливают
В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло 26 января около 12.30 на улице Одесской.
Милиция не называет количества грабителей. По словам представителя ЦСО, в оперативную группу, которая сразу прибыла на место происшествия, входили кинологи с собакой.
Во время ограбления никто не пострадал. Поиски грабителей продолжаются. Ущерб и стоимость украденного устанавливаются, сообщили в ЦСО.
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