Нумизмат обещает 30 тыс. долларов за информацию о похищенной коллекции

Черниговский нумизмат пообещал вознаграждение в сумме 30 тысяч долларов США за информацию о похищенной коллекции монет и значков.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Черниговской области.

"Пострадавший владелец коллекции обратился к жителям города и области с просьбой помочь найти похищенное. Поэтому тому, кто предоставит информацию о местонахождении коллекции, он обещает вознаграждение в размере 30 тысяч долларов", - отметил сотрудник отдела.

В декабре прошлого года из квартиры черниговского коллекционера-нумизмата был похищен сейф с редкой коллекцией значков и монет.

Сотрудники уголовного розыска Черниговского городского отдела УМВД Украины в области задержали два местных жителей, причастных к похищению. Но местонахождение коллекции на сегодняшний день так и не установлено.

Как сообщают местные печатные и Интернет-издания, у коллекционера похитили 35 тыс. дол., 45 тыс. грн. и коллекцию из 51 золотой монеты и 120 значков. Эксперты похищенную коллекцию оценивают в 200–250 тыс. долларов США.