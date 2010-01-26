Патриарх Филарет призвал верующих проголосовать во втором туре

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ призвал граждан прийти 7 февраля на избирательные участки и отдать свой голос в защиту Украины, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Патриарх ФИЛАРЕТ напомнил историю борьбы за независимость Украины и отметил, что сегодня, во время испытаний, нужно сохранить полученный нами дар. «Наши предки боролись за Украину с оружием в руках – но не достигли независимости. А когда возложили надежду на Бога, то независимость и государственность упали нам, как манна с неба. И этот дар, который мы получили от Бога, нужно сохранить”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он также отметил, что против независимости Украины враги продолжают борьбу. «Врагов много, они ополчаются и неправдивым словом, и деньгами, и убеждают нас: не идите на выборы, – сказал Предстоятель Киевского патриархата. – А что значит не идти на выборы? Это значит - отдать Украину. Поэтому вы не слушайте этих говорящих неправду. Нужно на выборы идти и защищать Украину».

Патриарх ФИЛАРЕТ подчеркнул, что свободу нужно защищать, но свобода не означает произвола. Потому что свобода должна проявляться в любви к Родине, к своему народу, к своей семье и ближним, а не в грехах.

«Не защитим свободу – тогда и не нужно жаловаться, что мы несвободные, – отметил Патриарх ФИЛАРЕТ. – Просили свободу? Видите ценность свободы? Не теряйте ее!”