Гривня получила официальный графический символ (фото)

Корпорация Adobe, один из лидеров по выпуску софта для работы с графикой и видео выпустила новый шрифт Arno Pro. Как стало известно, в специальные символы этого шрифта впервые вошел официальный знак украинской гривни. Об этом сообщает Обком со ссылкой на Параллель-медиа.

Графический символ гривны состоит из двух элементов. Первый и основной элемент основывается на рукописном варианте буквы «г» (кирилица) - она обозначает первую букву в названии «гривня». Второй элемент представляет собой две горизонтальные параллельные линии, которые воплощают идею стабильности денежной единицы, высокий потенциал и рост национальной экономики Украины. Похожая идея традиционно используется для обозначения нескольких валют, в том числе американского доллара.

По мнению Нацбанка, выбранный банком символ национальной денежной единицы является простым по внешним признакам и содержательным по своему внутреннему статусу.

Графическое обозначение гривни является максимально упрощенным, легко запоминается, что гарантирует применение этого знака не только в кругах специалистов, но и широкими слоями населения.

Графический знак гривни является простым для написания «от руки» и может располагаться как перед номиналом, так и после него.

Гривня была введена в оборот в сентябре 1996 года. Тогда некоторые украинские газеты провели собственные конкурсы на создание графического символа для новой денежной единицы, однако тогда эта инициатива не была поддержана на официальном уровне.