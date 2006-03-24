Пресс-центр ”Азовстали”: человеческих жертв нет

Пресс-центр меткомбината «Азовсталь» утверждает, что вследствие возгорания газа в доменной печи жертв нет, трое работников получили «неопасные повреждения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «МК «Азовсталь», комментируя возгорание доменного газа, которое произошло в производственном комплексе доменной печи №3 МК «Азовсталь» 23 марта 2006 года в 20.55.

По информации пресс-центра, этот инцидент не повлияет на стабильность работы МК «Азовсталь»

В результате возгорания было частично повреждена оснастка доменной печи и водовода. В целях безопасности работников комбината, работа доменных печей №3, №1 и №4 была приостановлена.

Как отметили в пресс-центре, большая часть последствий возгорания газа устранена: доменные печи №4 и №1 возобновят свою работу до 17.00 24 марта. Доменная печь №3 после устранения неполадок и прохождения планового ремонта возобновит свою работу через 45-60 дней.

По данным пресс-центра МК «Азовсталь», в результате инцидента жертв нет. 3 работникам, получившим неопасные повреждения, своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время на МК «Азовсталь» создана и приступила к работе временная комиссия для установления причин возгорания газа. В ближайшее время комиссия определит объем необходимых работ по устранению последствий для полноценной работы доменной печи №3.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы МНС, 23 марта в 20.55 на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области произошел взрыв с дальнейшим горением в доменной печи №3. По информации МНС, пострадали трое рабочих, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу №2.

Взрывом повреждена внутренняя кирпичная кладка печи и водопровод, что привело к подтапливанию и аварийному отключению электроподстанции.

В 00.28 24 марта подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины пожар ликвидирован. Из шести доменных печей временно приостановлена работа первой и четвертой, на третьей - проводятся восстановительные работы.

Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Открытое акционерное общество «Металлургический комбинат «Азовсталь» - это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции. МК «Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины по производству чугуна, стали, проката.

44,87% акций ОАО «МК «Азовсталь» принадлежит ЗАО «Торговый дом «Азовсталь», 25, 72% - ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», 15,53% - металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% - SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» принадлежит ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент».