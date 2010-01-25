БЮТ проведет акцию по очистке Киева от снега и льда

Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время проведет акцию по очистки Киева от снега.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, некоторые политические силы парламента, к сожалению, отказались от принятия решения относительно “освобождения Киева от команды ЧЕРНОВЕЦКОГО”, и поэтому БЮТ с частью “Нашей Украины – Народной самообороны” остались с этой проблемой в одиночестве. “Поэтому БЮТ исходит из того, что надо очищать Киев поэтапно. Сначала надо очистить Киев от снега и льда, а затем очистить от команды ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что именно поэтому в ближайшее время БЮТ проведет так называемый “субботник” по очистке Киева от снега и льда, поскольку уже больше месяца вся страна наблюдает за чрезвычайным положением в украинской столице.

По его словам, в этом деле надеяться на конкретные действия руководства Киева уже напрасно. “Мы сами покажем пример и обратимся к киевлянам с просьбой помочь нам в этом деле. Если столичная власть не способна обеспечить безопасность людей в городе Киеве, то мы начнем собственноручно расчищать Киев от снега”, - сказал вице-спикер.

При этом он добавил, что после этого БЮТ сделает все, чтобы 30 мая “очистить Киев от власти, которая не способна обеспечить нормальную жизнь в столице”.