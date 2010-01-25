Пойму Десны и ее притоки необходимо объявить Национальным парком

Научные работники и экологи обращаются к народным депутатам и руководителям органов государственной власти Украины с инициативой создания Национального природного парка “Зачарована Десна”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении членов Украинской академии экологических наук и Украинской экологической ассоциации “Зеленый мир” к народным депутатам и руководителям органов государственной власти.

“Наступило время решить один из важнейших для Украины экологических вопросов – предоставить статус “национальный природный парк” территории поймы реки Десна и ее притоков”, - говорится в обращении научных работников и экологов к Верховной Раде, Президенту Украины, Кабинету министров и общественности.

Как объясняют авторы экологической инициативы, Национальный природный парк “Зачарована Десна” необходимо создать на территории нескольких районов Киевской и Черниговской областей с целью сохранения ценных природных ландшафтов поймы реки Десна и ее притоков с уникальными историко-культурными комплексами, лесных и луговых пойменных ландшафтов, которые имеют особенное экологическое, научное, культурно-эстетическое и оздоровительное значение.