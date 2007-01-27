Харьковская ОГА хочет сменить руководство танкового завода

Харьковская облгосадминистрация намерена обратиться к Кабинету министров и Министерству промышленной политики Украины относительно смены руководства Государственного предприятия «Завод им. Малышева» - главного производителя бронетехники в Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, об этом на совещании, посвященном основным направлениям социальной защиты населения в 2007 году, заявил председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

По его словам, такие жесткие действия обусловлены отсутствием в ближайших планах завода мероприятий по погашению задолженности по зарплате работникам предприятия.

«Это недопустимая позиция», - сказал А.АВАКОВ.

На сегодня задолженность на заводе составляет 12,7 млн. грн. По информации заместителя председателя ОГА Василия ТРЕТЕЦКОГО, до мая этого года гасить задолженность по зарплате на заводе им. Малышева не планируют.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2006 г. исполняющим обязанности генерального директора ГП «Завод им. Малышева» назначен Александр ТАРАСЕНКО, контракт с которым еще не подписан. На этой должности он сменил Геннадия ГРИЦЕНКО, многолетнего руководителя этого оборонного предприятия, который возглавлял завод с 2001 г. Главным инициатором смены руководства завода выступал председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН, критиковавший Г.ГРИЦЕНКО, в частности, и за наличие долгов по зарплате на предприятии, и считал, что завод находится в кризисном состоянии.

В декабре В.САЛЫГИН отбросил упреки в свой адрес в том, что в его стремлении сменить руководителя завода им. Малышева была политическая составляющая (Г.ГРИЦЕНКО баллотировался в депутаты Харьковского облсовета по списку Блока Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН). Руководство облгосадминистрации выразило тогда свое несогласие со сменой руководителя завода Г.ГРИЦЕНКО, которая, по официальной информации, произошла без согласования этого вопроса с облгосадминистрацией.