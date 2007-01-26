28 января в 15-00 состоится брифинг первой женщины-космонавта украинского происхождения Хайдемари Стефанишин-Пайпер (США), которая впервые прибудет в Украину по приглашению Виктора Пинчука. В рамках визита Хайдемари Стефанишин-Пайпер посетит Львовскую область, а также примет участие в церемонии награждения стипендиатов общенациональной стипендиальной программы Фонда Виктора Пинчука "ЗАВТРА.UA". Среди встречающих: посол США в Украине Вильям Б. Тейлор, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк (Международный аэропорт "Борисполь"). Нужна аккредитация. Телефоны: (050) 861-63-29, (044) 492 81 43, e-mail: natalka@mtic.com.ua до 20-00 26 января.