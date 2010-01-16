В Украине наступает “день тишины” перед назначенными на 17 января выборами Президента.

Завтра политическая агитация запрещена, чтобы у граждан было время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.

Ночью все предвыборные агитационные материалы должны быть сняты.

Как сообщал УНИАН, на президентский пост претендуют 18 кандидатов - Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Владимир ЛИТВИН, Александр МОРОЗ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергей РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Александр ПАБАТ, Михаил БРОДСКИЙ и Василий ПРОТЫВСИХ.