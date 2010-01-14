В Сумах около 2 тысяч человек ждут приезда Тимошенко

В Сумах около 2 тысяч сторонников и оппонентов кандидата на пост Президента, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ожидают ее приезда.

Как передает корреспондент УНИАН, оппоненты премьер-министра Украины начали собираться еще в 17 часов возле помещения информагентства «Схід.net», где она должна провести пресс-конференцию.

Они держат в руках лозунги «Сумщина без БЮТ!», «Она работает, «Химпром» умирает», «Прекрати грабить народ!», «Сделай выбор! Защити свое будущее без Тимошенко» и другие.

В то же время после 18 часов к этому месту начали сходиться сторонники Ю.ТИМОШЕНКО. Они держат флаги БЮТ, ВО «Батькивщина» и национальные флаги Украины.

Кроме того, в руках сторонников премьер-министра лозунги «Она победит!», «Верю в нашу победу!» и тому подобное.

Работники милиции сделали широкий коридор для прохода Ю.ТИМОШЕНКО, которая с минуты на минуту должна прибыть сюда после записи своего выступления на Сумской областной государственной телерадиокомпании.

Теперь оппоненты Ю.ТИМОШЕНКО скандируют «Юлю долой», «Ганьба», «Янукович».

В то же время сторонники премьера выкрикивают «Юля – наш Президент».

Оппоненты премьера не имеют никакой партийной символики и открыто не заявляют о том, какую политическую силу они представляют.

Представители областного штаба Партии регионов на вопрос УНИАН, причастны ли они к организации этого пикета, ответили отрицательно.

Ю.ТИМОШЕНКО после пресс-конференции посетит концерт участников всеукраинского тура «С Украиной в сердце!».

В эти минуты на Площади Независимости в Сумах начинают выступать известные украинские артисты Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Александр ПОНОМАРЕВ, группы «Тик» и «XS».