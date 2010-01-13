Пятое штормовое предупреждение с начала года объявлено в Крыму

09:35, 13 января 2010
Общество
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Сильный мокрый снег с дождем

Штормовое предупреждение объявлено на четверг в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, 14 января на территории автономии ожидается сильный мокрый снег с дождем, местами - налипание мокрого снега, гололедица.

Это пятое штормовое предупреждение в Крыму с начала года.

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