Украина будет бороться за свои маяки всеми доступными средствами

МИД Украины заявляет, что в случае невыполнения Россией судебных решений о возвращении Украине объектов навигационно-гидрографического обеспечения мореходства украинская сторона оставляет за собой право принимать предусмотренные международным правом меры.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины в связи с невыполнением командованием ЧФ РФ решения Хозяйственного суда Херсонской области.

“Как неоднократно отмечало МИД Украины в своих официальных комментариях, украинская сторона считает, что решения украинских судов о возвращении Украине принадлежащих ей средств и объектов навигационно-гидрографического обеспечения мореходства, в том числе и станции радионавигационной системы „Марс-75” (г. Геническ), которые используются Черноморским флотом Российской Федерации вопреки положениям базовых соглашений от 1997 года, должны быть исполнены”, - отмечается в комментарии. Это вытекает из ст.124 Конституции Украины, в соответствии с которой правосудие в Украине осуществляется исключительно судами, юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, которые возникают в государстве, а судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины.

В МИД также отмечают, что в случае продолжения таких действий со стороны ЧФ РФ “украинская сторона оставляет за собой право принимать предусмотренные международным правом меры”.

Внешнеполитическое ведомство также сообщает, что вопрос выполнения российской стороной решений судов Украины будет в очередной раз затронут Украиной в ходе четвертого заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии, проведение которого запланировано на конец февраля 2007 года в г. Москве.

Как сообщал УНИАН, 23 января командование Черноморским флотом Российской Федерации расценило действия исполнительной службы Херсонской области по принудительному изъятию у ЧФ РФ радионавигационной системы - станции „Марс-75” гидрографической службы Черноморского флота РФ, расположенной в городе Геническе Херсонской области, как неправомерные.

В службе информации и общественных связей ЧФ РФ отметили, что принудительное изъятие у ЧФ РФ радионавигационной системы - станции „Марс-75” является невозможным, поскольку такие действия “противоречат базовым соглашениям по Черноморскому флоту и не могут быть осуществлены”.

Судебным исполнителям было отказано в приеме предписания о принудительном изъятии станции „Марс-75” и в допуске на территорию военного объекта на основании того, что „российско-украинские соглашения 1997 года являются межгосударственными и определяют порядок имущественных вопросов только в рамках двусторонней комиссии”.

Командование направило заявления руководству исполнительной службы Херсонской области с требованием прекратить неправомерные действия относительно объекта гидрографической службы Черноморского флота.

По информации службы информации ЧФ РФ, главный судебный исполнитель Херсонской области Игорь МАНИКИН „в качестве основания для своих действий предъявил решение Хозяйственного суда Херсонской области”.