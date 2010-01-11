На трассе Харьков-Симферополь перевернулся пассажирский автобус

В Запорожской области перевернулся пассажирский микроавтобус: пострадали три пассажира.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, авария произошла в воскресенье днем на 340-м километре автотрассы "Харьков-Симферополь" на территории Васильевского района области.

"Водитель пассажирского микроавтобуса «Mercedes» не справился с управлением, маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате трое из семи пассажиров (женщины 24 и 57 лет, и 48-летний мужчина) получили травмы, квалифицированные прибывшими на место ДТП медиками как травмы средней тяжести. Водитель микроавтобуса не пострадал", - сообщили в МЧС.

По данным Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, в момент аварии водитель микроавтобуса находился не на маршруте, а вез знакомых и родственников на рынок.

По факту ДТП проводится следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.