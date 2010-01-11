Наследство ЮНЕСКО могут пополнить 8 деревянных церквей Западной Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении культуры Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По их информации, в январе министры культуры Украины и Польши в совместном заявлении будут просить международную организацию ЮНЕСКО внести в список всемирного наследия 16 деревянных церквей XVI-XIX веков, которые выбирали по обе стороны границы из 44 деревянных церквей бойковского, гуцульского, галицкого, лемковского типов. С украинской стороны четыре сакральных памятника находятся во Львовской области и по два - в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

По прогнозам украинских и польских специалистов, уникальные деревянные храмы могут пополнить список ЮНЕСКО в 2012 году. Из восьми храмов в лучшем состоянии на сегодняшний день находится церковь Святого Духа (1598 год) в Рогатине Ивано-Франковской области, которую украшает уникальный барокковый иконостас XVII века, один из самых давних в Украине, и иконы XVI-XIX веков. О высокой художественной ценности иконостаса свидетельствует тот факт, что его боковые врата с иконами «Архангел Михаил» и «Мельхиседек» в 20-х годах XIX ст. экспонировались в Вене на международной художественной выставке. Также Нацбанк Украины прошлой осенью выпустил памятную монету номиналом 10 гривен «Церковь Святого Духа в Рогатине» со стилизованным изображением церкви и храмовой иконы XVI века «Сошествие Святого Духа на апостолов».

Остальные семь храмов необходимо привести к аутентичному виду, как и деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы 1808 года в селе Нижний Вербеж Коломыйского района Ивано-Франковской области, оббитый жестью. Хотя интерьер сооружения и уничтожен и нет документации на храм, но этот гуцульский памятник начала XIX века поражает невероятной архитектурой.

По сообщению Управления культуры ОГА, все три области готовы поддержать проект внесения церквей в список всемирного наследия. Сейчас составляют документацию, которую должны подать до сентября 2010 года. Потом эксперты ЮНЕСКО все проверят, и тогда будут поданы заявки от обоих государств (Польши и Украины), которые рассмотрят на сессии ЮНЕСКО.