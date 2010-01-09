Евростат уточнил данные по ВВП в зоне евро и в ЕС

По уточненным данным, в третьем квартале 2009 года в еврозоне ВВП возрос на 0,4%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3% по сравнению со вторым кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с третьим кварталом 2008 года, ВВП в третьем квартале 2009 года снизился на 4,0% в еврозоне и на 4,3% в ЕС-27.

В третьем квартале среди стран, данные от которых доступны, наибольший рост ВВП, по сравнению со вторым кварталом 2009 года, зарегистрирован в Литве (6,1%), в Люксембурге (4,2%) и Словакии (1,6%).

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, во втором квартале 2009 года ВВП уменьшился на 0,1% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27, по сравнению с первым кварталом 2008 года.

В 2008 г. ВВП возрос на 0,8% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-27, по сравнению с 2007 годом, когда рост ВВП составлял 2,6% в еврозоне и 2,9% - в ЕС-27.

В 2009 году к зоне евро относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.