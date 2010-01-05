Генпрокуратура передала в суд дело о Голодоморе

Генеральная прокуратура Украины передала дело о Голодоморе 1932-1933 годов в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время общения с жителями Дрогобыча Львовской области.

По его словам, в декабре Генпрокуратура передала дело о преступлениях 1932-1933 годов в суд. «Дело о преступлениях 1932-1933 годов с официальным обвинением тех лидеров коммунистического движения, которые были на то время, которые были организаторами убийств украинской нации, официально передано в украинский суд», - сказал Президент.

«И я надеюсь, что, возможно, спустя 77 лет через украинский суд мы назовем тех преступников, которые убивали наших дедов и прадедов», - сказал В.ЮЩЕНКО.