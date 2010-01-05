Сошел с рельсов тепловоз поезда «Киев-София»

Сегодня ночью поезд №59 сообщением Киев-София был задержан на три часа 32 минуты из-за схода с рельсов одной колесной пары тепловоза.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, сход произошел 5 января в 02.45 на перегоне Чорткив – Белая-Чорткивская (Тернопольская обл., Львовская железная дорога).

В 05.10 тепловоз был поставлен на рельсы.