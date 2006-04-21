Попал в ДТП и.о. директора ТРК «Киев»

20 апреля в Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал исполняющий обязанности директора ТРК «Киев» Никита БЕЛЬСКИЙ (1956 года рождения).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, в 12.30 водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер» (местный житель, 1973 г.р.), двигаясь по переулку Музейному в направлении Европейской площади, не пропустил водителя автомобиля «Тойота Корола», который ехал по главной дороге, и совершил столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Корола» - Н.БЕЛЬСКИЙ - получил телесные повреждения и госпитализирован в городскую больницу №17.