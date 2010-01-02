СМИ: в плен попали 10 украинцев

В составе экипажа захваченного вчера сомалийскими пиратами автомобилевоза Asian Glory находятся 10 граждан Украины, 8 - Болгарии, 5 - Индии и 2 -Румынии.

Об этом сообщает издание "Морской бюллетень".

По его данным, судно, вышедшее 26 декабря из Сингапура назначением в порт Джедда (Саудовская Аравия), было захвачено в Индийском океане в 600 милях от побережья Сомали.

Как отмечает издание, судно имеет большую высоту надводного борта. Предположительно, пираты взобрались по конструкциям кормовой рампы (как они в свое время взяли Faina) или заставили судно остановиться обстрелом из гранатометов.

Как сообщалось, захват судна Asian Glory произошел вечером 1 января. С руководством британской компании по телефону связался один из моряков, который рассказал, что судно захватили. Он уточнил, что все члены экипажа здоровы. Пираты пока не выдвинули никаких требований.