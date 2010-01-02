Во Франции из частной коллекции украли 30 выдающихся полотен

Три десятка картин крупнейших мастеров живописи похищены на юге Франции.

Преступники украли их из частной коллекции, находившейся в одном из особняков древнего провансальского города Ла-Кадьер-д’Азюр, передает ИТАР-ТАСС.

Среди похищенного - картины работы Пабло Пикассо и Анри "Таможенника" Руссо. По предварительным оценкам, общая стоимость картин приближается к миллиону евро.

Преступники проникли в дом, выломав дверь. Владельца особняка, гражданина Франции, в тот момент в усадьбе не было - он уехал в отпуск в Швецию. Сторож заметил происшедшее лишь много часов спустя. Судя по всему, кража была совершена 30-31 декабря