Сомалийские пираты захватили судно с украинцами на борту

Сомалийские пираты захватили шедшее под британским флагом судно, среди членов экипажа которого находятся граждане Украины.

Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на заявление представителей Министерства иностранных дел Болгарии.

В болгарском офисе британской компании Zodiac Shipping сообщили, что на борту сухогруза находятся 25 членов экипажа, среди которых восемь болгар, а также граждане Украины, Румынии и Индии.

Инцидент произошел приблизительно в 1000 километров к востоку от побережья Сомали. С руководством британской компании по телефону связался один из моряков, который рассказал, что судно захватили. Он уточнил, что все члены экипажа здоровы. Пираты пока не выдвинули никаких требований.

По данным агентства, судно носит название Ancient Glory. В то же время агентство AFP сообщает, что захваченный пиратами сухогруз называется Asian Glory. Судно перевозило автомобили из Сингапура в Саудовскую Аравию. Уточняется, что захват произошел вечером в пятницу, 1 января, передает Lenta.ru.